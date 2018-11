POL-FR: Jestetten. Einbruch in Jugendraum

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt in den Jugendraum der Gemeinde, welcher sich in den Nebenräumlichkeiten der Realschule in der Weihergasse befindet. Die Türe wurde aufgehebelt und der Jugendraum durchsucht. Mitgenommen wurde eine Spielekonsole mit den dazugehörigen Spielen. Möglicherweise bedienten sich die Täter auch an verschiedenen Lebensmitteln. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 250 Euro, der Sachschaden auf 200 Euro.

