Freiburg (ots) - Lörrach: Einbruch in Kirche

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in die evangelische Kirche ein. Zunächst versuchte die Täterschaft, mehrere Türen aufzuhebeln, bis sie auf eine unverschlossene Tür trafen. Durch diese gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Eine Türe zum Abstellraum sowie die Türe zur Sakristei wurden aufgebrochen. Auch im Obergeschoß wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet und sämtliche Räume durchsucht. Der Diebstahlschaden und auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176500) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Md/ma

Lörrach: Versuchter Pkw-Aufbruch - Täter flüchtet in weißem Lieferwagen

Am Donnerstagmorgen wurde ein unbekannter Mann vom Eigentümer eines VW Polo überrascht, als er gerade versuchte hatte, seinen Pkw aufzubrechen. Gegen 05:20 Uhr war der Eigner durch die ausgelöste Alarmanlage an seinen Pkw, der in der Schulze-Delitzsch-Straße geparkt war, gewarnt geworden. Als er draußen nachsah, traf er auf einen Mann, der vorgab, nach Arbeit zu suchen. Dieser Mann entfernte sich dann schnell in einem weißer Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen. Als der Eigentümer nach seinem Polo sah, bemerkte er eine Schlinge an der hinteren Türe, mit der offensichtlich versucht wurde, diese zu öffnen. Durch die Polizei wurde sofort eine Fahndung nach dem Lieferwagen eingeleitet. Dieser konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

ma

