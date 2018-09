POL-FR: Waldkirch: 26-Jähriger bei Unfall verletzt

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am frühen Montagabend (10. September) war ein junger Mann mit seinem Kleinwagen auf der B 294 bei Suggental in Richtung Freiburg unterwegs. Aus bislang nicht nachvollziehbarer Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Smart und prallte mehrfach gegen die Leitplanke. Hierbei zog sich der 26-Jährige Verletzungen zu und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Auto entstand Totalschaden.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell