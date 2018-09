POL-FR: Todtnau: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntagmittag gegen 15.10 Uhr auf der Passstraße B317 in Richtung Feldberg. Die Straße "Auf der Säge" befuhr zuvor eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Audi und beabsichtigte, nach links in Richtung Feldberg abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer mit seiner Suzuki und fuhr in die Straße ein. Dieser versuchte noch, dem Auto auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurde der 44 Jahre alte Kradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Helikopter in die Uni Klinik nach Freiburg verbracht werden. Die Audi Fahrerin blieb unverletzt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, an der Suzuki 6500 Euro. Da am Motorrad technische Veränderungen festgestellt wurden, wurde dieses beschlagnahmt.

