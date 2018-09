POL-FR: Hochschwarzwald, Sägackerweg, Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Bereits in der Nacht vom 04.09.18 auf den 05.09.18 versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude einzubrechen. Die Täter wollten zwei Türen zum Gebäude aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen, die in dem genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel.: 07653/964390, zu melden.

