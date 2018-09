POL-FR: Landkreis Lörrach, Efringen-Kirchen, Istein: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Samstag um 13.54 Uhr querte ein 53-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw Ford in Höhe der südlichen Einfahrt Istein die L 137 und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Skoda. Anschließend flüchtete der Verursacher in Richtung Istein. Durch das an der Unfallstelle liegen gebliebene Kennzeichen konnte der Verursacher ermittelt werden. Bei diesem stellten die Beamten Atemalkohol fest. Eine anschließende Alkoholüberprüfung ergab 1,5 Promille. Aus diesem Grund musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

