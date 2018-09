POL-FR: Landkreis Lörrach, Weil am Rhein: Motorrad beschädigt - Verursacher flüchtet

Freiburg (ots) - Am Samstag zwischen 16.00 und 16.10 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen eine schwarze Harley Davidson, welche vor einem Motorradgeschäft in der Hauptstraße in Weil am Rhein abgestellt war. Das Motorrad fiel auf die rechte Seite. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621 97970 zu melden. Am Motorrad befand sich ein auffälliger grüner Helm am Lenker.

