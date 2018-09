POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Rauferei zwischen zwei Flaschensammlern verursacht Aufsehen

Freiburg (ots) - Mehrere Anrufer meldeten am Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, eine Prügelei zwischen zwei Männern.

Nachdem über Notruf 110 bekannt wurde, dass sich zwei Personen an der Haltestelle "Am Bischofskreuz" schlagen würden, fuhren Streifenteams des Polizeireviers Freiburg-Nord vor Ort. Es stellte sich heraus, dass zwei Flaschensammler in Streit geraten waren, die vermutlich miteinander in Konkurrenz standen.

Der 40-jährige Rumäne und sein 58-jähriger, deutscher Kontrahent, schlugen mit Fäusten aufeinander ein. Der 40-Jährige setzte auch seine mitgeführte Greifstange als Hiebwaffe ein.

Gegen beide wird nun strafrechtlich ermittelt.

