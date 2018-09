POL-FR: Lörrach: Spuckattacke auf Autofahrer

Freiburg (ots) - Zu einer Spuckattacke auf einen Autofahrer kam es Mittwochabend in der Lörracher Straße. Ein unbekannter Fahrradfahrer spuckte gegen 17:30 Uhr durch die geöffnete Scheibe der Beifahrertüre nach dem 30 Jahre alten Autofahrer, als er rechts neben dem Pkw fuhr. Er verfehlte sein Ziel, verschmutzte aber den Beifahrersitz. Allerdings ließ sich die Spucke rückstandslos von dem Ledersitz entfernen. Der Autofahrer verfolgte den Radler noch, verlor ihr aber an der Haltestelle LÖ-Brombach aus den Augen. Was dieser Attacke vorausging, darüber schwieg sich der Autofahrer aus.

