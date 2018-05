POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Wildunfall mit Unfallflucht

Freiburg (ots) - Zu einem Wildunfall kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der L 161 zwischen Gurtweil und dem Kaitle. Diese Strecke befuhr ein LKW, als in Höhe des Pferdehofes plötzlich ein Reh über die Fahrbahn rannte. Das Reh wurde erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit einem weiteren LKW kollidierte. Der erste LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Ganze zu kümmern und ließ das tote Reh liegen. Am zweiten Lkw entstand etwa 2000 Euro Schaden.

