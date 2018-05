POL-FR: Münstertal - Drogen sichergestellt

Freiburg (ots) - Bei einer Routineüberprüfung im Bereich der Wassertretanlage in Untermünstertal/ Riggenbach am vergangenen Wochenende hatte eine Polizeistreife bei einem 26-Jährigen eine kleine Menge Amphetamin sichergestellt. Der Mann hatte es sich mit anderen Personen am Samstagabend, 28. April, an der Wassertretanlage gemütlich gemacht. Beim Erblicken der Polizeistreife wurde der junge Mann auffällig und versteckte einen Gegenstand. Bei der Überprüfung der Person konnten die Beamten schließlich das Betäubungsmittel auffinden. Gegen den 26-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.

RM/ DH

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Telefon: 07631/1788-152 oder -153

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell