POL-FR: Badenweiler - Unfall mit Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots) - Der Fahrer eines Rollers war am Freitagabend, 27. April um kurz vor 19.00 Uhr auf der K 4947 von Niederweiler in Richtung Lipburg unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 63-jährige Rollerfahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und kam im Grünstreifen zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann am Kopf und musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Der 63-Jährige führte das Fahrzeug mit über 1,2 Promille unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest bestätigte.

RM/ DH

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Telefon: 07631/1788-152 oder -153

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell