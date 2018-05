POL-FR: Breisach - 16jähriger mit Auto unterwegs

Freiburg (ots) - Am späten Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife in der Kandelstraße in Breisach einen französischen Pkw. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass am Steuer ein 16jähriger Junge saß. Zudem konnten die Beamten eine Beeinflussung durch die Einnahme von Betäubungsmitteln feststellen. Nach der Verständigung der Eltern, holten diese Ihren Sohn auf der Dienststelle ab und werden sich ebenfalls wegen der Benutzung des Pkw durch ihren Sohn verantworten müssen.

