POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorrad kollidiert mit entgegenkommendem Cabrio - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Auf die Gegenfahrbahn kam am Samstagmittag im Steinatal ein Kawasaki-Fahrer und krachte in einen entgegenkommendes BMW-Cabrio. Der 20-jährige Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer, die 42 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Der Motorradfahrer war gegen 14:00 Uhr in Richtung Detzeln unterwegs, als er nach Untermettingen in einer engen Rechtskurve wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Er krachte in die linke Front des entgegenfahrenden BMWs. Der Motorradfahrer streifte in der Folge an der linke Fahrzeugseite des Pkws entlang, bevor er auf der Straße zum Liegen kam. Notarzt und ein Rettungswagenteam kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 6000 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell