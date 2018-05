Freiburg (ots) - Höchenschwand. 650 Liter Diesel gestohlen

Zu einem Diebstahl von 650 Liter Dieselkraftstoff kam es am vergangenen Wochenende im Gewerbegebiet in Tiefenhäusern. Unbekannte Täter brachen an einer mobilen Tankstelle die Abdeckung auf und pumpten den Dieselkraftstoff ab.

Bad Säckingen. Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Die Polizei kontrollierte am Freitagabend gegen 23.00 Uhr einen 22 Jahre alten Mann in seinem Opel Corsa. Während der Kontrolle fiel den Beamten typische Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung auf, woraufhin ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser war positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte zusätzlich eine kleine Menge Cannabis aufgefunden werden.

Bad Säckingen. Qualm aus Motorhaube ruft Feuerwehr auf den Plan

Einem Polizist, der am Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr privat unterwegs war, fiel in der Alten Basler Straße ein Opel Insignia auf, bei dem aus dem Motorraum Rauch kam. Die Feuerwehr wurde verständigt, welche die Motorhaube öffnete. Kühlerflüssigkeit war ausgelaufen und war vermutlich über den warmen Motor getropft. Die Kühlflüssigkeit wurde von der Feuerwehr gebunden und das Fahrzeug sicherheitshalber abgeschleppt.

