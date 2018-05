POL-FR: Lörrach: Trickdiebstahl während des Frühlingsfestes - 13 Markensonnenbrillen aus Geschäft entwendet

Freiburg (ots) - Lörrach: Trickdiebstahl während des Frühlingsfestes - 13 Markensonnenbrillen aus Geschäft entwendet

Am Sonntagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einem Trickdiebstahl mit besonderer Vorgehensweise. Kurz vor 15.30 Uhr betrat ein Mann ein Optikergeschäft im Bereich des Alten Marktplatzes und gab sich als interessierter Kunde aus. Dazu lockte er die Verkäuferin in den hinteren Teil des Geschäftes und lenkte sie ab. Plötzlich hörte die Frau, dass im vorderen Teil Brillen zu Boden fielen und drehte sich um. Hierbei sah sie eine Person aus dem Geschäft wegrennen. Im selben Moment rannte auch der der angebliche Kunde davon. Die Verkäuferin prüfte sofort den Bestand und stellte fest, dass 13 hochwertige Sonnenbrillen der Marken Guess, Burby, Esprit und Ralf Lauren im Gesamtwert von mindestens 2000 Euro gestohlen wurden. Die Verkäuferin schaltete sofort die Polizei ein, deren Fahndung nach den Tätern erfolglos verlief. Sie wurden wie folgt beschrieben: Täter 1 ("Kunde"): etwa 25 Jahre alt, auffallend schlank, blaue Jeans, blaue Baseballmütze. Täter 2: etwa 25-30 Jahre alt, dunklere Haut, weiße kurze Hose, weißes T-Shirt, weiße Baseballmütze mit Aufschrift, helle Turnschuhe. Die Polizei sucht nach den beiden Personen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt: Polizeirevier Lörrach, 07621-176500).

