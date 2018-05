POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mercedes rundherum beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein blauer Mercedes-Benz C-Klasse mit Schweizer Kennzeichen wurde über das vergangene Wochenende rundherum beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz in der Mozartstraße gegenüber der Schule geparkt. Vom Schadensbild her muss ein Werkzeug zum Einsatz gekommen sein, möglicherweise eine Axt oder ein Beil. Die gesamte Karosserie wurde in Mitleidenschaft gezogen, auch eine Seitenscheibe wurde eingeschlagen. Aus dem Innern wurde nichts gestohlen. Der Mercedes war von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagabend, 24:00 Uhr, dort abgestellt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um sachdienliche Hinweise.

