POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer kommt von Straße ab - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots) - Mit einer Fraktur an der Hand wurde am Sonntagmorgen ein 31 Jahre alter Motorradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war gegen 10:00 Uhr auf der Landstraße im Steinatal talwärts unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er prallte gegen den Bordstein und rutschte noch über einen angrenzenden Grünstreifen. Der Rettungsdienst versorgte den Fahrer an der Unfallstelle. An seiner Maschine, einer Honda, wurde ein Schaden von ca. 5000 Euro verursacht. Sie musste abgeschleppt werden. Ursächlich für den Unfall dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Der Mann wird angezeigt.

