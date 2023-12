Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kaminbrand - Eisplatte beschädigte Pkw - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Skoda beschädigte ein 35-Jähriger am Montagabend gegen 17.30 Uhr einen in der Alten Heidenheimer Straße abgestellten BMW, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler II

Zeitgleich parkten zwei 57 und 73 Jahre alte Autofahrerinnen ihre Fahrzeuge am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Wilhelm-Merz-Straße aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des BMW und des VW Polo, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 46-Jährige ihren Opel Corsa am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße anhalten. Ein 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Renault auf. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf 2000 Euro.

Bopfingen-Aufhausen: Rund 8000 Euro Schaden

Ersten Einschätzungen nach auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Brand am Montagnachmittag entstand. Gegen 17 Uhr hatte ein Schornsteinfeger in einem Gebäude in der Rosenstraße ein Rohr, ausgehend von einem Schwedenofen gereinigt. Zum Reinigen trennte der 58-Jährige das Rohr und schob den Ruß nach hinten durch. Dabei fiel vermutlich im Rohr befindliche Glut in einen Türrahmen, woraufhin dieser zu Brennen anfing. Der Brand wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Bopfingen, Aufhausen und Oberdorf, die mit insgesamt 36 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Alle Bewohner blieben unverletzt.

Waldstetten: Ins Rutschen gekommen

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Auf eisglatter Straße kam gegen 6.45 Uhr der Lkw eines 39-Jährigen ins Rutschen und prallte gegen ein Gebäude in der Straße "Talmühle".

Lorch: Eisplatte beschädigte Pkw

Durch eine vom Dach eines Lkw stürzende Eisplatte wurde am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr auf der B 29 in Richtung Schorndorf der VW eines 36-Jährigen beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ellwangen: Gegen Leitplanken gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Gegen 2.20 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Totoya die A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Fichtenau, wo sie mit dem Fahrzeug nach links von der Straße abkam und gegen die Leitplanken prallte. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell