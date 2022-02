Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Sachschaden

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Unachtsam auf Straße eingefahren Am Samstag gegen 12:20 Uhr wollte ein 36 Jahre alter Lenker eines Daimlers in Schwäbisch Gmünd, in der Rektor-Klaus-Straße aus einem Grundstück auf die Fahrbahn einfahren. Hierbei übersah er aus Unachtsamkeit den PKW eines 58 Jahre alten Mannes, der mit seinem Opel die Rektor-Klaus-Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

