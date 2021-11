Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Blaufelden: Von Straße abgekommen

Ein 41-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhr am Freitag gegen 8.10 Uhr die B 290 in Richtung Crailsheim und verlor ca. 2 km vor Blaufelden nach einer Kuppe und zu Beginn einer Linkskurve aus unbekannten Gründen die Kontrolle. Er kam in der Folge mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, wo es eine Hecke durchquerte und sich in einem angrenzenden Feld überschlug. Der Autofahrer blieb bei dem Überschlag augenscheinlich unverletzt, kam jedoch vorsorglich in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw Smart fuhr am Donnerstag gegen 17.20 Uhr aus einem Grundstück aus, um anschließend die Schönebürgstraße in Richtung Pamiersring zu queren. Hierbei übersah sie den Pkw Chrysler eines 42-jährigen Autofahrers, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße dem querenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 15.000 Euro.

