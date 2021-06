Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerverletzter Radfahrer - Fahrzeug kippt um - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Schwerverletzter Radfahrer

Ein 25 Jahre alter Seat-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr die B19 in Richtung Oberkochen und verließ diese an der Ausfahrt Unterkochen. Anschließend fuhr er nach links in die Heidenheimer Straße in Richtung Unterkochen ein, wobei er mit einem 35 Jahre alten Fahrradfahrer zusammenstieß. Dieser überschlug sich und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Auffahrunfälle

Westhausen: Rund 5500 Euro Schaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Dalkinger Straße ereignete. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf den Jeep einer 38-Jährigen auf, die in den Kapellenweg abbiegen wollte.

Aalen-Waiblingen: An der Einmündung zur B19, Höhe Waiblingen erkannte am Donnerstagnachmittag eine 40-jährige Skoda-Fahrerin zu spät, dass ein 23-jähriger VW-Fahrer abbremsen musste. Sie fuhr gegen 17.20 Uhr auf, wodurch etwa 5000 Euro Schaden entstand

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 50-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr mit ihrem Toyota an der Anschlussstelle Affalterried auf die B29 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-Jährigen, die mit ihrem VW in Richtung Westhausen unterwegs war. Diese überschlug sich in der Folge der Kollision, wobei der Pkw wieder auf den Rädern zum Stehen kann. Die 44-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden wird auf 24.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bopfingen: Schwerverletzter Rollerfahrer

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagabend ein 31 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 73-Jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 20.10 Uhr die Ostalbstraße und wollte nach links in die Schülesgasse abbiegen. Dabei übersah er aufgrund der tief stehenden Sonne den entgegenkommenden Rollerfahrer. Dieser wurde vom Rettungsdienst versorgt. Zur Reinigung der Fahrbahn befanden sich zudem Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug kippt um

Vermutlich aufgrund Müdigkeit kam am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Peugeot von der Straße ab, überfuhr eine dort beginnende Leitplanke, wodurch das Fahrzeug auf die Leitplanke auffuhr und letztendlich umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Bei dem Unfall, der sich auf der B29 zwischen den Anschlussstellen Gmünd-West und Lorch-Ost ereignete, blieb der Fahrer des PKW unverletzt. Allerdings entstand an dem Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, erheblicher Sachschaden.

Bartholomä: Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW Golf-Lenker die Landstraße 1221 von Böhmenkirch nach Bartholomä. An der Einmündung auf die L1162 übersah der Golf-Lenker einen dort stehenden VW einer 34-jährigen Fahrerin und fuhr auf. Hierbei wurde die 34-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell