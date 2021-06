Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 1. Folgemeldung zum Brand in Gerabronn: Person leblos in abgebranntem Haus aufgefunden

Aalen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es zu einem Wohnhausbrand in der Straße Untere Gasse am frühen Dienstagmorgen gegen 3:00 Uhr. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, konnten die Einsatzkräfte eine leblose, männliche Person im Inneren des Gebäudes ausmachen. Die Bergung des Leichnams gestaltete sich jedoch schwierig, da das Gebäude in Folge des Brandes und der Löscharbeiten massiv einsturzgefährdet ist. Die Identität der aufgefundenen, leblosen Person ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden vom Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall und der Staatsanwaltschaft Ellwangen geführt.

Erstmeldung vom 01.06.2021, 8:01Uhr:

Gerabronn: Brand eines Wohnhauses

Kurz nach 3:00 Uhr am Dienstagmorgen wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle ein Wohnhausbrand in der Straße Untere Gasse gemeldet. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 60 Wehrleuten im Einsatz. Auch Sanitäter waren vor Ort. Nach derzeitigem Stand ist unklar, ob Personen bei dem Brand zu Schaden gekommen sind. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen.

