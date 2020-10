Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mercedes beschädigt - Spax in Reifen - Zeugen gesucht

EllwangenEllwangen (ots)

Unbekannte schraubten am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr an einem Mercedes Citan in alle vier Reifen Spax Schrauben und zerkratzen das Fahrzeug beidseitig. Der Mercedes war auf dem Parkplatz Schöner Graben in der Innenstadt abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, entgegen.

