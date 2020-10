Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Auto beschädigt, Trinkgelage endet im Streit & versuchter Diebstahl

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Auto beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter schlug oder trat am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 18:10 Uhr gegen den linken Außenspiegel eines Opel Zafira, der zur Tatzeit im Parkhaus in der Gerberstraße abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winterbach-Engelberg: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagnachmittag zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde kurz vor 16 Uhr von Passanten in der Esslinger Straße am Straßenrand gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise werden von der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Weissacher Straße beschädigte am Donnerstag ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen dort stehenden Mercedes. Er verursachte beim Unfall einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. zum Unfallgeschehen, das sich in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Trinkgelage endet im Streit

In einer Tiefgarage in der Brandenburger Straße hatten sie am Donnerstagabend drei Männer getroffen und tranken dort gemeinsam. Bei zunehmender Alkoholisierung gerieten die Beteiligten in Streit, wobei ein 40-Jähriger von seinen 41-jährigen Kumpels angegriffen und leicht verletzt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde in Erfahrung gebracht, dass der 40-Jährige im betrunkenen Zustand gegen 23 Uhr mit seinem Auto gefahren war, weshalb die Polizei noch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. In diesem Zuge wurde der Führerschein des 40-Jährigen beschlagnahmt und bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Versuchter Diebstahl

Zwei 11 und 12-jährige Buben befanden sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in der Thomas-Mann-Straße auf dem Schulweg, als sie von zwei 13-Jährigen angesprochen und um Kleingeld gebeten wurden. Nachdem die jüngeren Buben verneinten und weitergehen wollten, wurde den ersten Erkenntnissen nach einer von ihnen festgehalten und zu Boden gedrückt. Eine mit dem Rad vorbeifahrende Zeugin sprach die Kinder wegen des Vorfalls an, woraufhin die beiden älteren Buben umgehend verschwanden. Sie wurden später von der Polizei noch in der Nähe angetroffen und ihren Eltern überstellt. Die beiden Geschädigten blieben bei dem Angriff unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkdeck eines Supermarkts in der Lutherstraße ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß bei einem Parkvorgang gegen einen Pkw Renault, beschädigte diesen dabei und flüchtete anschließend. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer hierzu Beobachtungen machte und Angaben zum Unfallflüchtigen machen kann, sollte sich nun bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

