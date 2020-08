Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall & Roller entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Ein 26-jähriger KIA-Fahrer wollte am Dienstagmorgen, kurz vor 6:30 Uhr von der Ziegeleistraße nach links in die Backnanger Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die von der Backnanger Straße auf die Ziegeleistraße abbog und missachtete deren Vorfahrt. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkw, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Weissach im Tal: Motorroller entwendet

Bisher unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum zwischen Montag, 23:30 Uhr und Dienstag, 9 Uhr einen in der Forststraße abgestellten grünen Motorroller der Marke MBK. Zeugenhinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Zweirades nimmt der Polizeiposten Weissach im Tal unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell