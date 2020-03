Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Flächenbrand - 10.000 Euro Sachschaden bei Brand - Toiletten mutwillig beschädigt - Scheiben eingeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Flächenbrand

Mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagmorgen gegen 00.30 Uhr zu einem Brand in die Beethovenstraße aus. Dort war eine ca. 50 cm breite ausgetrocknete Gras-/Unterholzfläche aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden; Sachschaden entstand keiner. Möglicherweise wurde der Brand durch ein Geburtstagsfeuerwerk ausgelöst; ein entsprechender Anruf ging kurz vor Brandausbruch bei der Polizei ein.

Aalen: 2000 Euro Sachschaden

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 60-Jährige am Mittwochmittag verursachte. Gegen 13.45 Uhr öffnete sie, nachdem sie ihren Pkw VW in der Stuttgarter Straße abgestellt hatte, die Fahrzeugtüre. Diese wurde durch einen Windstoß aufgedrückt, wobei ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt wurde.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr übersah ein 67-Jähriger an der Einmündung Kochertalstraße / Industriestraße den Pkw BMW eines 22-Jährigen. Beim Zusammenstoß seines Pkw Ford Kuga mit dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Hüttlingen: Unfall beim Überholen

Gegen 11.15 Uhr am Mittwochvormittag ereignete sich auf der B 19 am Ortsausgang Niederalfingen in Fahrtrichtung Abtsgmünd ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Mit seinem Pkw VW Golf setzte ein 83-Jähriger zum Überholen eines Traktors an, wobei er übersah, dass ein 68-Jähriger mit seinem Pkw BMW bereits am Überholen war. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Rosenberg: Von der Straße abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 15.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr ereignete. In einer Linkskurve kam ein 34-Jähriger, der zur Unfallzeit unter Alkoholeinwirkung stand, mit seinem Pkw Fiat wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst gegen die dortigen Leitplanken. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen massives Buschwerk und kam anschließend in einem danebenliegenden Feld zum Stehen. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Ellwangen: Toiletten mutwillig beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagabend 21.30 Uhr und Mittwochabend 19.40 Uhr die Herrentoilette in den öffentlichen Toiletten in der Oberamtsstraße, und die Herrentoilette am Markplatz, wobei ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheiben eingeschlagen

Ein Zeuge verständigte am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Männer die doppelverglaste Scheibe eines Handygeschäftes in der Kappelgasse einschlugen. Hinter der Scheibe befand sich ein Ausstellungsregal mit zwei Mobiltelefonen, die jedoch durch den Schlag auf den Boden im Geschäft fielen und somit für die Täter unerreichbar waren. Die beiden Männer flüchteten anschließend mit ihren Fahrrädern in Richtung Mühlbergle. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 10.000 Euro Sachschaden bei Brand

Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Brand am Mittwochnachmittag in der Hirtenstraße entstand, auf rund 10.000 Euro. Gegen 14.43 Uhr war die Wand einer Dachterrasse, die in Holzständerbauweise errichtet ist, aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Goßdeinbach und Schwäbisch Gmünd, die mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort waren, wurden Dämmmatten demontiert, um weitere Glutnester auszuschließen. Beamte des Polizeipostens Lorch haben die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Straßenlaterne beschädigt

Kurz nach 12 Uhr am Mittwochmittag beschädigte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Fiat eine in der Bocksgasse aufgestellte Straßenlaterne, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 55-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr einen in der Einhornstraße abgestellten Pkw VW Passat, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

