POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Unfälle

Satteldorf: PKW kommt von Fahrbahn ab

Die B290 von Crailsheim in Richtung Satteldorf befuhr am Dienstag um 10:30 Uhr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer. Auf Höhe zum Euro-Rastpark kam der Fahrer aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Schutzplanken. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ein PKW Fiat, welcher am Dienstag zwischen 18 Uhr und kurz nach 20 Uhr in der Buchenstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise auf den Unfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Unfall beim Überholen

Mit ihrem Kleintransporter VW befuhr am Dienstag um 14 Uhr eine 24-Jährige die Landstraße 1066 von Gaildorf in Richtung Winzenweiler. Auf einer dortigen Geraden setzte die 24-Jährige zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an, ohne darauf zu achten, dass ein dahinter fahrenden 71-jähriger Mercedes-Fahrer ebenfalls zum Überholen ausgeschert hatte und sich bereits auf Höhe des Kleintransporters befand. Aufgrund dessen kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

