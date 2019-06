Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Alkoholisierte unterwegs, Streit zwischen Barbesuchern, ohne Führerschein unterwegs

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Opelfahrerin alkoholisiert unterwegs Am frühen Samstagmorgen gegen 02 Uhr fiel einer Polizeistreife am Heininger Kreisverkehr ein Opel auf, welcher mit quietschenden Reifen den Kreisel in Richtung Allmersbach im Tal befuhr. Beim Hinterherfahren bemerkte die Polizeistreife, dass der Opel sehr dicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr und erst spät abbremste, obwohl der Vordermann bereits ein Bremsmanöver eingeleitet hatte. Bei der nachfolgenden Kontrolle der 36jährigen Opelfahrerin wurde festgestellt, dass sie mit über 2 Promille Alkohol unterwegs war. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Backnang: Streitigkeiten zwischen Barbesuchern Am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr kam es in einer Bar in der Gartenstraße zu Streitigkeiten zwischen Barbesuchern. Die beiden 38 und 34jährigen Männer hielten sich den ganzen Abend in der Bar auf und es kam immer wieder zu Pöbeleien und Belästigungen der anderen Gäste. Unter anderem warfen die alkoholisierten Männer Gläser und Barhocker auf anwesende Gäste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Schließlich wurden sie aus der Bar verwiesen. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen. Da einer der beiden Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sofort eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Fellbach: Betrunken Auto gefahren Am Freitagabend gegen 21 Uhr stellte eine Polizeistreife einen Golf fest, welcher einen Feldweg von der Wegspinne in Richtung Rommelshauser Straße befuhr. Bei einer Kontrolle wurde bei dem 53jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von über 2 Promille. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fellbach: Zu jung und ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorrad gefahren Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die Eberhardstraße vom Dream Bowl kommend. Hierbei missachtete er das Rotlicht und bog nach links in die Bühlstraße ab. Daher entschloss sich eine Polizeistreife zur Kontrolle des Fahrers auf Höhe des Parkplatzes des MC Donalds. Es stellte sich heraus, dass der erst 16jährige Fahrer der Kawasaki noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diesen Umstand versuchte er zunächst durch falsche Angaben hinsichtlich seiner Personalien zu vertuschen. Nachdem er durch die Polizei daraufhin gewiesen wurde, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt, räumte er sein Fehlverhalten ein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der Missachtung des Rotlichtes und der falschen Angabe seiner Personalien rechnen.

