Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Fellbach (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es an der Kreuzung der Gotthilf-Bayh-Straße und der Höhenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Männern besetzter Renault Clio hatte auf der Gotthilf-Bayh-Straße bereits mehrere Fahrzeuge gefährlich überholt, bevor der Fahrer beim Abbiegen nach rechts in die Höhenstraße offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verlor und das Fahrzeug mit einem Laternenmast kollidierte. Durch den Aufprall wurde der nicht angeschnallte Fahrer aus dem Wagen geschleudert. Der Beifahrer wurde im Wagen eingeklemmt. Das Fahrzeug drehte sich durch den Aufprall und kam in Fahrtrichtung Oeffingen zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Beifahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme musste die Straße (Stand: 16:45 Uhr) voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Telefon 07191 8929-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell