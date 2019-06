Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfall, Diebstahl u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Auto beschädigt

Ein in der Kaiserstraße geparkter Ford Focus wurde zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagmorgen, 8:30 Uhr durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Am Ford wurde der Heckscheibenwischer abgerissen, zudem wurde die Frontscheibe mittels unbekannten Gegenstands beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 21 Uhr und 0 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen BMW, der in der Hungerbergstraße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Winnenden sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. dem Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Murrhardt: PKW vs. Traktor

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr war ein 70 Jahre alter Jeep-Fahrer in der Siebenkniestraße in Richtung Murrhardt unterwegs. Offenbar kam er, als er an einem geparkten Wagen vorbeifahren wollte, zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Traktor der Marke AGCO eines 50-Jährigen. Dabei entstand an dem Jeep Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Unfallfahrer. Nachdem ein erster Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,9 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Dem Mann droht ein Strafverfahren.

Rudersberg-Schlechtbach: Roller entwendet

Von einer Garageneinfahrt in der Straße Obere Au wurde zwischen Montagmorgen, 8 Uhr und Donnerstagnachmittag, 16 Uhr ein schwarzer Roller der Marke Vespa entwendet, obwohl dieser mit dem Lenkradschloss gesichert war. Der Roller hat einen Zeitwert von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Waiblingen: Schlechter Scherz an Schule

Einen ganz schlechten Scherz erlaubten sich am Donnerstagnachmittag drei Personen am Salier Gymnasium. Gegen 16 Uhr klopften sie an der Türe einer 10. Klasse. Nachdem diese geöffnet wurde, stürmten die drei schwarz gekleideten, maskierten Personen in den Raum und spritzten die anwesenden Schüler sowie den Lehrer mit bunten Wasserpistolen nass. Anschließend rannten die Drei in Richtung Korber Höhe davon. Die Schüler in der Klasse erkannten schnell, dass sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um drei männliche Jugendliche, alle zwischen 170 und 180 cm groß, einer der drei war dunkelhäutig, die beiden anderen hellhäutig. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

