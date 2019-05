Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkene Jugendliche, Sachbeschädigung, Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Michelfeld: Betrunkene Randalierer

Drei betrunkene Randalierer wurden am Dienstag, um 20:23 Uhr in Michelfeld gemeldet. Sie hatten sich auf dem Gelände der Grundschule aufgehalten und Regenschirme beschädigt. Als eine Streifenbesatzung eintraf, waren zwei 16 Jahre alte Jugendlichen so betrunken, dass sie die Sprache nur noch bedingt beherrschten. Die Beamten fanden drei leere Flaschen Kräuterlikör, die den Zustand der Burschen erklärten. Eine Alkoholüberprüfung bei den beiden 16-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 und 2,4 Promille. Ein 19-Jähriger brachte es auf 1,2 Promille. Sie wurden ihren Familienangehörigen überstellt, die Ermittlungen dauern an. Ihnen droht unter anderem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Schwäbisch Hall: Zwei Verletzte und 20.000 Sachschaden

Beim Abbiegen hat am Dienstag ein 56 Jahre alter Nissan-Fahrer einen entgegenkommendes Auto übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Der 56-Jährige hatte um 17:18 Uhr die Kreisstraße 2576 von der Autobahn kommend in Richtung Schwäbisch Hall befahren und wollte nach links in Richtung Grohwiesenstraße / Teurershof abbiegen. Hierbei stieß er mit einem Audi einer 26-Jährigen zusammen die auf der Kreisstraße entgegenkam.

Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen war ein Sachschaden von jeweils circa 10.000 Euro entstanden. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 11:10 Uhr einen Mercedes SLK beschädigt, welcher in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt war. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon: 07951/480-0.

Schwäbisch Hall: Schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht!

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens hat am Dienstagabend in der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der unbekannte Fahrer war gegen 21:20 Uhr in der Bahnhofstraße von Rauhenbretzingen in Richtung Hessental unterwegs und überholte in einer Kurve einen anderen Wagen. Hierbei kam ihm eine 18 Jahre alte Skoda-Lenkerin entgegen, die in den Straßengraben ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte der Skoda gegen ein Verkehrszeichen und kam nach 50 Meter zum Stillstand. An dem Skoda war hierbei ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher, mit dessen Fahrzeug es zu keiner Berührung gekommen war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Gaildorf: Auto zerkratzt

Einen geparkten Audi, der am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 20:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schillerstraße geparkt war, hat ein unbekannter Täter zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell