Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit drei Verletzten auf B290 und eine unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Montagabend 21:30 Uhr und Dienstagmittag, 13:30 Uhr, wurde ein PKW BMW, welcher im Südlichen Stadtgraben geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 524-0 entgegen.

Rainau-Buch: Zusammenstoß auf Bundesstraße

Am Dienstag kurz vor 14:00 Uhr kam es auf der B290 auf Höhe Saverwang an der Einmündung von der Combonistraße auf die B290 zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 21 Jahre alte Subaru-Fahrerin wollte aus Richtung Saverwang kommend die B290 mit ihrem Wagen queren und gegenüber auf einen landwirtschaftlichen Weg einfahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Aalen kommenden Nissan einer 47-Jährigen. Der Nissan fuhr seitlich in den Subaru, so dass dieser sich um die eigene Längsachse drehte und schließlich auf dem Dach in einer Wiese zum Liegen kam. Die 21 Jahre alte Subaru-Fahrerin, die 47-jährige Nissan-Lenkerin und ihr 8 Jahre alter Sohn wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell