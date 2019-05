Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diverse Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Zwei Mal Radfahrer vs. PKW

Eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Daewoo übersah am Dienstag gegen 16:20 Uhr beim Abbiegen von der Weissacher Straße in die Eichendorfstraße einen dort auf dem Fahrradweg entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Kollision Wurde der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

Gegen 16:40 Uhr wollte ein 57 Jahre alter Ford-Fahrer von der Lange Äcker auf ein dortiges Grundstück einfahren. Dabei übersah er einen auf dem Gehweg radelnden 54-Jährigen. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall

Kurz vor 18:00 Uhr am Dienstag kam es in der Stuttgarter Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 52 Jahre alte VW Golf-Fahrerin war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Waiblingen unterwegs. Beim Abbiegen in Richtung Esslinger Straße musste sie ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 27 Jahre alte Fiat-Lenkerin übersah dies und fuhr auf den Golf auf. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 4.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bei einem unbekannten Fahrmanöver am Dienstag gegen 17:20 Uhr in der Membergstraße einen dort auf einem Parkplatz stehenden Mercedes Benz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach: Auffahrunfall im Doppelpack

6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Burgstraße von 15:40 Uhr am Dienstag. Ein 41 Jahre alter Seat-Lenker befuhr die Burgstraße von Luginsland kommend in Richtung Fellbach. Hierbei fuhr er auf den VW Golf eines 39-Jährigen auf. Während der Golf-Lenker nach dem Zusammenstoß an den Fahrbahnrand fuhr, um mit dem Seat-Fahrer den Unfall zu regulieren, fuhr dieser weiter um rund 70 Meter weiter auf ein Mercedes Benz eines 56-Jährigen aufzufahren. Der Unfallverursacher stand weder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 9.000 Euro.

Waiblingen: Zwei Fahrräder entwendet

Zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr wurden am Dienstagnachmittag in der Kurzen Straße zwei Fahrräder, die unverschlossen vor einem Optiker abgestellt waren, entwendet. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um zwei Mountainbikes, das erste Fahrrad ist weiß, Marke Hardtail, mit aufgebrachtem Schriftzug "Deutschland" in roter Farbe, beim zweiten Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-gelbes Serious Rockville. Die beiden Fahrräder haben einen Gesamtwert von rund 500 Euro.

Leutenbach: Mann bei Unfall leicht verletzt

Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Opel Meriva übersah am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr beim Ausparken in der Bahnhofstraße einen 51 Jahre alten Fußgänger. Dieser wurde beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich nach den Unfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Auffahrunfall

Eine 30-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Dienstag, gegen 16:30 Uhr die Landesstraße 1148 entlang und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende, ebenfalls 30-jährige Kia-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Hierbei entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

