Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen verursachte eine 19-jährige Ford-Lenkerin gegen 7 Uhr einen Auffahrunfall. Sie hatte die Auffahrt zur B 29 am Verteiler-Ost in Fahrtrichtung Aalen befahren und war aus Unachtsamkeit auf einen an der Einmündung haltenden 61-jährigen Nissan-Lenker aufgefahren.1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Dienstagvormittag parkte eine 60-jährige Hyundai-Lenkerin gegen 10.10 Uhr ihr Fahrzeug rückwärts im Einmündungsbereich Asylstraße/Türlensteg aus. Weil sie dabei das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, fuhr sie gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf ca. 9800 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell