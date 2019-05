Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfall an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung Walkstraße / Ulmer Straße ereignete, entstand am Montagabend ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Im Einmündungsbereich stießen ein 50-jähriger Fiat-Fahrer und ein 61-Jähriger Nissan-Fahrer zusammen.

Aalen: 1500 Euro Sachschaden

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eduard-Pfeiffer-Straße kam es am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw VW Golf und VW Tiguan. Die beiden 21 und 32 Jahre alten Fahrzeuglenker hatten einander übersehen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 15.20 Uhr am Montagnachmittag stellte ein 61-Jähriger seinen Pkw Nissan in der Schulstraße in Unterkochen ab. Da er das Fahrzeug dabei nicht richtig absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte in einen Vorgarten, wobei ein Carport und der Gartenzaun beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Unterschneidheim: Verkehrszeichen beschädigt

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 51-Jähriger am Montagabend verursachte, als er gegen 19 Uhr mit seinem Tieflader beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Kapellenstraße mit seiner Ladung ein Verkehrsschild beschädigte.

Ellenberg: Aufgefahren

Um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt ein 58-Jähriger seinen Pkw Skoda am Montagmittag kurz nach 13 Uhr auf der Hauptstraße an. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Fiat auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz in JVA

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend in die Justizvollzugsanstalt in die Herlikofer Straße aus. Dort hatte eine 35 Jahre alte Gefangene in einer Toilette eine Styroporbox angezündet, sodass Brandalarm ausgelöst wurde. Das kleine Feuer wurde letztlich durch Bedienstete gelöscht, die Feuerwehr lüftete anschließend den Gebäudetrakt. Verletzt wurde niemand, Schaden am Gebäude oder Inventar entstand nicht.

Mögglingen: Mit Fahrrad gestürzt

Schwere Kopfverletzungen zog sich eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Montagabend zu. Die Frau befuhr die Lauterstraße, als sie gegen 19.10 Uhr auf der regennassen Fahrbahn alleinbeteiligt stürzte. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Werkzeugen

Diebe entwendeten zwischen Samstag und Montag verschiedene in der Einhornstraße Werkzeuge, Maschinen sowie Zubehör, das sich in einem Gebäude, das derzeit saniert wird, befand. Der Wert wird auf rund 4000 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer übersah am Montag gegen 12.30 Uhr beim Fahrstreifenwechsel von der Aalener Straße in die Herlikofer Straße eine 52-jährige Opel-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.

