POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl aus Schaufenster - Unfall

Aalen (ots)

Fichtenberg: Diebstahl aus Schaufenster

Mit einer betonplatte schlugen am Montag um 01:23 Uhr bislang unbekannte Diebe ein Schaufenster eines Ladengeschäftes in der Straße Obere Riedwiesen ein und entwendeten daraus ein schwarzes E-Bike der Marke Centurion mit einem Wert von 4000 Euro. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder den Verbleib des entwendeten E-Bikes nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Fichtenau: Anhänger gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Montag um 11:25 Uhr in der Sandgrubenstraße ein 56-Jähriger mit seinem LKW einen Anhänger, der dort abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Vereinsheim

Ein bislang unbekannter Einbrecher hebelte an einem Vereinsheim in der Kieselbergstraße zunächst eine Tür in einen Geräteschuppen auf. Anschließend wurde ein Rollladen am vereinsheim nach oben geschoben und dann ein Fenster aufgedrückt. Weder aus dem Schuppen, noch aus dem Vereinsheim wurde etwa entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden von Sonntagnachmittag, 17 Uhr bis Montagmorgen, 09:45 Uhr. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

