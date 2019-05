Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Betrunkener

Schwäbisch Hall (ots)

Frankenhardt: Unfall vor Hofeinfahrt

Einen vorbeifahrenden Seat einer 18-Jährigen hat am Montag um 16:30 Uhr ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer übersehen, der mit seinem Renault am Sandhof rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausfuhr. Bei dem Zusammenstoß war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden.

Schwäbisch Hall / Fichtenberg: Rausch in Polizeigewahrsam ausgeschlafen

Ein 39 Jahre alter Mann aus Fichtenberg hatte sich am späten Montagabend infolge seines übermäßigen Alkoholkonsums nicht mehr unter Kontrolle. Er war mit seinem 32 Jahre alten Zechkumpane in der gemeinsamen Wohnung derart in Streit geraten, dass er sich nicht mehr beruhigen lies. Der 32-Jährige rief die Polizei um Hilfe, die den Betrunkenen auch nicht beruhigen konnten. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2 Promille. Schließlich mussten die Beamten den 39-Jährigen in Gewahrsam nehmen, um die Nachtruhe herzustellen. Er durfte nun seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen. Für die Übernachtung und den Transport im Streifenwagen erhält der Mann selbstverständlich eine Gebührenrechnung.

Schwäbisch Hall: Unfallfucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat zwischen Freitag und Montagmorgen eine neu angelegte Bushaltestelle in der Karl-Kurz-Straße beschädigt und einen Sachschaden von circa 1.500 Euro angerichtet. Der Fahrer war im Baustellenbereich gegen ein Metallbeet und den Randstein gefahren und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Vermutlich handelte es sich bei dem Unfallverursacher um ein Lkw-Führer. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

