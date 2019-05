Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Beim Überholen überschlagen Rosengarten Am Samstag, gegen 08.15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Ford-Lenker die B 19 in Richtung Schwäbisch Hall. Kurz nach der Einmündung zur Tullau überholte er auf dem dortigen Abbiegestreifen für den Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden Golf. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Ford. Er schleuderte von der Gegenfahrbahn wieder zurück auf seine Fahrspur und rutschte vor dem Audi in den Grünstreifen. Dort prallte gegen ein kleinen Baum und entwurzelte diesen. Der Ford wurde durch den Aufprall ausgehoben und überschlug sich. Letztendlich kam er auf einem Feldweg neben der Fahrbahn wieder auf seinen Rädern auf. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei der Rettung des Verletzten war neben dem Rettungsdienst auf die Feuerwehr Rosengarten mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. An dem Ford entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Unfallflucht Crailsheim Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Samstag, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr einen VW Golf, der auf dem Parkplatz der Firma Kaufland in der Schöneburgstraße abgestellt. Hierbei entstand ein Schaden 2500 Euro.

Vorfahrt missachtet Fichtenau An der Anschlussstelle Fichtenau der BAB 6 ereignete sich am Samstag, gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Hohem Sachschaden. Ein 54-jähriger Subaru-Fahrer wollte von der Anschlussstelle in die L 2218 nach links einbiegen und übersah hierbei einen entgegen kommenden BMW eines 39-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 9000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen Wolpertshausen Am Samstag, gegen 23.10 Uhr befuhr eine 43-jährige VW-Lenkerin die L 2218 in Richtung Wolpertshausen. In einer Haarnadelkurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stecken. Dabei entstand an ihrem VW ein Schaden von 2000 Euro.

Bei Auffahrunfall schwer verletzt Kreßberg Ein 21-jähriger Peugeot-Lenker befuhr am Samstag, gegen 23.15 Uhr, die L 2218 in Richtung Crailsheim. Kurz vor der Abzweigung Wäldershub musste er wegen eines Wildwechsels stark abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Fiat-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Durch die Kollision wurde der Fiat auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit dem entgegen kommenden Daimler einer 47-jährigen zusammenstieß. Bei der Kollision wurden drei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 10000 Euro.

