POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule - Sachbeschädigungen - Rollator entwendet - Diebstahl von Ortsschildern - Sonstiges

Kreßberg: Biertischgarnituren beschädigt

Zwischen Mittwoch, 12 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, wurden etwa 30 Biertischgarnituren, welche nach einem Maibaumfest in Haselhof-Mariäkappel bereits wieder in den entsprechenden Boxen beim Feuerwehrmagazin gestapelt wurden, durch bislang unbekannte Personen mit Heizöl oder Dieselkraftstoff verunreinigt. Wer konnte entsprechende Beobachtungen machen? Hinweise erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379.

Crailsheim: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW Ford B-Max wurde zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr und Donnerstag, 09:15 Uhr, ein Teil der Kühlergrillverkleidung entwendet. An dem PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt im Westring abgestellt.

Frankenhardt: Unfall beim Abbiegen

Auf der Landstraße 1064 kam es am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr zu einem Unfall beim Abbiegen in die Kreisstraße 2665. Ein 20-jähriger Lenker einer Daimler A-Klasse streifte hierbei einen VW Passat eines 59-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Wallhausen: Sachbeschädigung an Hauswand

Vermutlich in der Mai-Nacht wurde ein Werbeplakat, welches an einer Hauswand in der Reubacher Straße angebracht war, mit einem sogenannten Panzertape überklebt. Beim Entfernen des Klebebandes löste sie die Werbefolie von der Hauswand, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Langenburg: Wildunfall mit 4000 Euro Schaden

Auf der L1033 zwischen Oberregenbach und Laßbach erfasste am Donnerstag um 06:15 Uhr eine 41-jährige BMW-Fahrerin ein Wildschwein, welches die Fahrbahn queren wollte. Die Wildsau konnte anschließend in den Wald flüchten. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Mainhardt: Baufahrzeug beschädigt

Im sogenannten Heidelbeerwald bei Bubenorbis wurde vermutlich am Maifeiertag eine Laderaupe beschädigte. An dem Fahrzeug wurde die Frontscheibe eingeschlagen und anschließend die Tür geöffnet. Im Führerhaus wurde anschließend Verkleidungen abgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Schwäbisch Hall: Rollator entwendet

In der Nacht auf den 1. Mai wurde in einer Seniorenwohnanlage in der Michaelstraße aus dem überdachten Treppenhaus im 4. OG ein schwarzer Rollator entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollator nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Obersontheim: Einbruch in Schule

Auf der Rückseite eines Schulgebäudes in der Schulstraße wurde zwischen Dienstagmittag und Donnerstagfrüh ein Fenster aufgehebelt und anschließend im Gebäude noch mehrere Türen aufgebrochen. In den Räumlichkeiten wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Es wurde Bargeld sowie drei original verpackte Beamer sowie dazugehörige iPads im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Schwäbisch Hall: BuGa-Karl beschädigt

Eine auf einer Verkehrsinsel im Einmündungsbereich Heilbronner Straße/Langer Graben/Johanniterstraße abgestellte Werbefigur der Bundesgartenschau Heilbronn, wurde zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochabend, 18 Uhr, augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. An der Figur entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf die Tat nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: PKW rollt zurück

Am Donnerstag um kurz vor 8 Uhr rollte in der Straße In den Hauswiesen ein PKW Fiat Ducato beim Rangieren rückwärts und beschädigte einen dort geparkten Audi. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung in Baumschule

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden an einer Baumschule in der Tüngentaler Straße beide Zufahrtsschilder umgeknickt. Anschließend wurde der Zaun beschädigt, wodurch auch Pflanzensetzlinge beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW

Ein Audi, welcher im Jasminweg auf einem privaten Parkplatz geparkt war, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Eventuell wurde die Beschädigung mit dem Wurf eines Apfels verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag um 12:40 Uhr befuhr eine 51-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta die Lindenstraße in Ottendorf in Fahrtrichtung Haller Straße/B19. An der Einmündung in die Haller Straße wollte sie nach links in Richtung Gaildorf abbiegen. Hierbei übersah die Ford-Fahrerin einen PKW Mercedes einer 23-Jährigen, die ihrerseits in Richtung Rosengarten fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrerinnen verletzt und mussten mit Rettungswägen in Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ilshofen: Sachbeschädigung an Schulgebäude

In einer Schule in der Ilshofener Straße wurde zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen der Haupteingang sowie eine Holztür zu einer Toilette beschädigt. Es entstand geringer Sachschaden.

Wallhausen: Diebstahl von Ortsschildern

In der Nacht zum 1. Mai wurden zwei Ortschilder der Gemeinde Wallhausen-Asbach entwendet. Hierbei handelt es sich um die Schilder an der Ortseinfahrt aus Richtung Hengstfeld und aus Richtung Roßbürg. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der beiden Schilder nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

