Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 01.05.2019, 11:15 Uhr - 1 Verkehrsunfall, 1 Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Oberkochen - Fahrzeug gestreift

Am Dienstag gegen 15:22 Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Fahrerin eines VW Passats in Oberkoche auf der Bahnhofstraße. Ein 68 Jahre alter Mann wollte just in diesem Zeitpunkt in seinen Hyundai einsteigen und hatte die Fahrertüre noch leicht geöffnet. Die 55-Jährige schätzte den Abstand zu dem Auto des Mannes falsch ein und fährt gegen die geöffnete Türe. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Aalen - Sachbeschädigung an Volksbank / Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.45 Uhr in Aalen in der Friedhofstraße in der dortigen Volksbank eine Glasscheibe zertrümmert. Der Schaden an der Scheibe des Kontoauszugsdruckers beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07361/524-0 zu melden.

