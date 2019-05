Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - sTand: 01.05.2019, 11:15 Uhr - 1 Unfall

Aalen (ots)

Kernen im Remstal - Vorfahrt nicht beachtet

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Skoda in Kernen in die Seestraße aus einem verkehrsberuhigten Bereich ein. Hierbei übersah er einen 23 Jahre alten Fahrer eines Peugeot, welcher auf der Seestraße fuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Peugeot wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

