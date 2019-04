Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Rot am See: Auto überschlägt sich bei Unfall

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf die Blütenstraße in Richtung der Straße zum Sportplatz. Ein 40-jähriger Dacia-Fahrer befuhr den Fliederweg und übersah dabei den Golf. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge woraufhin der Dacia-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser überschlug sich mehrfach und prallte gegen einen Baum, wo er zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Crailsheim: Unfall im Kreisverkehr

Ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 6:15 Uhr den Kreisverkehr Dr.-Bareilles-Str./Pamiersring. Ein 53-jähriger Fahrer eines Renault-Sattelzuges kam aus Richtung Westgartshausen, übersah den im Kreisverkehr fahrenden Mercedes und fuhr in den Kreisverkehr ein. Der Mercedes-Fahrer versuchte noch der Sattelzugmaschine auszuweichen, was ihm nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.500 Euro.

Crailsheim: Windschutzscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag und Montag an einem in der Haller Straße auf einem Firmengelände abgestellten BMW mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 Zeugen.

Schwäbisch Hall: Junger Fahrer verliert Kontrolle über PKW

Der 20-Jährige Fahrer eines Mercedes befuhr am Montag kurz vor 10:00 Uhr die K 2665 von Jagstrot in Richtung Matheshörleach. Dort wollte er nach links in die K 2601 abbiegen. Kurz vor der Einmündung kam er im Bereich einer Linkskurve infolge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Wassergraben und schanzte anschließend quer über den Straßenverlauf der K 2601. In der Folge durchbrach er eine Grundstücksumzäunung und kam nach rund 100 Meter Fahrt in dem dortigen Wiesengrundstück zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.

