POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Backnang und Rudersberg, Unfallflucht in Oppenweiler, Tankproblem in Kernen im Remstal

Oppenweiler: Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Am Freitag gegen 22:00 Uhr demonstrierte ein junger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Oppenweiler anderen Jugendlichen seine Fahrkünste, indem er den Motor seines Pkws aufheulen ließ und mit quietschenden Reifen anfuhr. Leider war seine Fahrzeugbeherrschung zu gering, so dass er gegen ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug fuhr. Auch seine Rechtskenntnisse erscheinen nicht besonders ausgeprägt, da er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden, den er verursacht hatte, zu kümmern. Da zumindest Teile des Kenneichens bekannt sind und es belastbare Zeugenaussagen gibt, dürfte der Unfallverursacher bald ermittelt werden. Ihm wird vermutlich ausreichend Zeit eingeräumt, seine Kenntnisse auf einen brauchbaren Stand zu bringen, bevor er wieder ein Kraftfahrzeug lenken darf. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Backnang: Unfall beim Ausparken

Am Freitag gegen 15:30 Uhr parkten zwei Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße gleichzeitig rückwärts aus. Dabei stießen sie mit ihren Fahrzeugen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

Kernen im Remstal: Tankstelle funktioniert doch

Am Freitag gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Fellbach durch einen empörten Autofahrer zu einer Tankstelle in der Fellbacher Straße in Kernen gerufen. Er erklärte den Beamten, dass die Zapfsäulen nicht ordnungsgemäß arbeiteten und witterte einen Betrug, da er sechs Liter Benzin getankt habe und dies an der Füllstandsanzeige seines Pkws keine erkennbare Veränderung nach sich gezogen hatte. Nach einem weiteren polizeilich bewachten Tankvorgang erkannte er doch, dass sich sein Tank offensichtlich mit Benzin gefüllt hatte. Für die Autofahrer in Kernen kann somit Entwarnung gegeben werden. Die Tankstelle in der Fellbacher Straße funktioniert einwandfrei. Dies wird auch durch ein amtliches Eichsiegel bestätigt.

Rudersberg: Nicht weit genug rechts gefahren

Am Freitag gegen 14:00 Uhr befuhren zwei Pkw den Bronnwiesenweg in Rudersberg. In einer scharfen Kurve streiften sich die beiden Fahrzeuge massiv, da vermutlich beide Verkehrsteilnehmer nicht weit genug rechts gefahren waren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

