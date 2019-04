Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Michelfeld: Mann bei Unfall schwer verletzt

Michelfeld (ots)

Am Freitag war ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer kurz nach 14:00 Uhr auf der B14 an der Roten Steige von Mainhardt kommend in Richtung Michelfeld unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er aufgrund nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Böschung. Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Richtungsfahrstreifen Mainhardt auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

