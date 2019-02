POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 09.00 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Auffahrunfall Fellbach Eine 40-jährige BMW-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 15.05 Uhr, die L 1198 von Fellbach in Richtung Rommelshausen. Kurz vor Rommelshausen musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 81-jähriger Smart-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

Mit Straßenbahn kollidiert Fellbach Am Samstag, gegen 16.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger BMW-Lenker die Tainerstraße und wollte kurz vor der Haltestelle Schwabenlandhalle links abbiegen. Dabei übersah er das Rotlicht führ den Übergang und kollidierte mit einer ankommenden Straßenbahn der Linie 1. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Betrunken Unfall verursacht Plüderhausen Ein 27-jähriger VW-Lenker befuhr am Samstag, gegen 17.19 Uhr, die B 29 in Richtung Stuttgart. Als er auf den Parkplatz bei den Plüderhausener Badeseen einfahren wollte, kam er auf dem Parkplatz nach links ab und prallte ungebremst gegen einen geparkten Sattelzug. Bei der Kollision wurde er zum Glück nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Fahrzeug übersehen Waiblingen Ein 24-jähriger BMW-Lenker wollte am Samstag, gegen 18.15 Uhr, nachdem er an der großen Infotafel angehalten hatte, wieder auf die Alte Bundesstraße einfahren und übersah hierbei einen VW eines 38-jährigen. Er kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des VW und verursachte einen Schaden von 6000 Euro.

Vorfahrt missachtet Backnang Eine 43-jährige Daimler-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 20.00 Uhr, die Industriestraße in Richtung Weissacher Straße. An der Einmündung wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er den Skoda eines 30-Jährigen, der die Weissacher Straße in Richtung Weissach im Tal befuhr und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 46000 Euro.

