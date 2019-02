Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Essingen: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Freitag dem 15.02.2019 gegen 23:20 Uhr einen Verkehrsunfall in der Margarete-Steiff-Straße in Essingen. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss an den Unfall, bei dem er an einem Mercedes ca. 3000,-EUR Schaden verursachte, seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Fahrzeug soll sich laut einem Zeugen um einen türkisenen bzw. babyblauen Kombi handeln. Hinweise werden auf dem Polizeirevier in Aalen, Tel. 07361/524150 entgegengenommen.

