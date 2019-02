Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Schrozberg: Fehler beim Überholen

Eine 50 Jahre alte Fahrzeuglenkerin verursachte am Freitag dem 15.02.2019 gegen 15:30 Uhr auf der B290 bei Schrozberg mit ihrem Renault Megane einen Verkehrsunfall. Hierzu kam es wohl dadurch, dass ein vor ihr fahrender Lastzug der Marke Scania nach links blinkte und die Fahrzeuglenkerin dies so verstand, dass der 57-Jährige Fahrer des Lastzugs ihr signalisieren wolle, dass sie ihn überholen kann bzw. soll. Die Unfallverursacherin setzte zum Überholen an und als sie sich links neben dem Sattelzug befand, bog der ebenfalls nach links ab und es kam hierbei zur Kollision. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000,-EUR. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

