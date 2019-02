POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Waiblingen - Alkoholisiert Unfall verursacht

Polizeipräsidium Aalen

Am Freitag gegen 20:45 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem PKW Chrysler von der Anschlusstelle Waiblingen-Süd (B 14) auf die Kreuzung zur Alten Bundesstraße zu. Er überfuhr die Haltelinie, obwohl die Ampel für ihn auf Rot stand und hielt in der Mitte der Kreuzung an. Er fuhr sogleich wieder los und wollte nach links in Richtung Fellbach abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem PKW Ford eines 31-Jährigen, der aus Waiblingen-Hegnach kommend, die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus in Richtung Stuttgart überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto des 31-Jährigen nach rechts abgewiesen und prallte gegen die dortige Blitzersäule. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Säule komplett abgerissen und der Ford kippte um und blieb auf der Seite liegen. Ersten Feststellungen zufolge, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens läßt sich bislang nicht abschätzen, könnte angesichts der beschädigten Blitzersäule jedoch durchaus über 100.000 EUR liegen. Der 49-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung und musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

