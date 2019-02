POL-AA: Landkreis schwäbisch Hall: Zwei Unfallfluchten

Polizeipräsidium Aalen

Rot am See: Verunfalltes Fahrzeug versteckt

Am Freitag gegen 03:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Landstraße 1040 von Rot am See in Richtung Musdorf. Auf Höhe der Einmündung in die Bahnhofstraße kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug wurde hierbei erheblich beschädigt und verursachte zudem eine Ölspur auf der Fahrbahn. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich mit dem verunfallten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Trotz erheblicher Reifen- und Felgenschäden gelang es dem Fahrer das Fahrzeug bis hinter einen Schuppen beim Bahnhof in Rot am See zu fahren. Anhand der vorhandenen Spuren konnte das verunfallte Fahrzeug, ein Mercedes CLK 270 CDI, dort aufgefunden werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer hat das Fahrzeug am gestrigen Abend gesehen? Wer konnte den Unfall beobachten oder hat nach 03:45 Uhr im Bereich des Bahnhofes Personen festgestellt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Unfallflucht nach Parkrempler

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 11 Uhr bis 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten VW Passat. An dem Passat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugenhinwiese auf diese Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971/95090 entgegen.

